На Київщині вже добу гасять пожежу після обстрілу РФ
У Київській області, станом на 7:00 четверга, рятувальники продовжують гасити пожежу на промисловому об'єкті, яка сталася у ніч на 12 червня.
Про це повідомили в ДСНС.
На місці працюють 249 рятувальники, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала територію України ударними дронами і крилатими ракетами.
У Київській області, згідно з інформацією ОВА, через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві. У ліквідації пожежі на самому початку залучили понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.