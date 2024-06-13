На Київщині вже добу гасять пожежу після обстрілу РФ

У Київській області, станом на 7:00 четверга, рятувальники продовжують гасити пожежу на промисловому об'єкті, яка сталася у ніч на 12 червня.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

На місці працюють 249 рятувальники, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 12 червня РФ атакувала територію України ударними дронами і крилатими ракетами.

У Київській області, згідно з інформацією ОВА, через падіння уламків почалася пожежа на промисловому підприємстві. У ліквідації пожежі на самому початку залучили понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.