На Киевщине уже сутки тушат пожар после обстрела РФ
В Киевской области, по состоянию на 7:00 четверга, спасатели продолжают тушить пожар на промышленном объекте, который произошел в ночь на 12 июня.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала территорию Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.
В Киевской области, согласно информации ОВА, из-за падения обломков начался пожар на промышленном предприятии. В ликвидации пожара в самом начале привлекли более 105 человек и 30 единиц техники.