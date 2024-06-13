На Киевщине уже сутки тушат пожар после обстрела РФ

В Киевской области, по состоянию на 7:00 четверга, спасатели продолжают тушить пожар на промышленном объекте, который произошел в ночь на 12 июня.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 12 июня РФ атаковала территорию Украины ударными дронами и крылатыми ракетами.

В Киевской области, согласно информации ОВА, из-за падения обломков начался пожар на промышленном предприятии. В ликвидации пожара в самом начале привлекли более 105 человек и 30 единиц техники.