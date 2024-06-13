США заборонили надавати Росії ІТ-послуги

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Цього разу Вашингтон заборонив надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у Російській Федерації.﻿ Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті міністерства фінансів США, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проєктування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії.

"Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги" , - наголосили у відомстві.

Як повідомляється, рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

Водночас нові заборони не поширюються на операції, пов'язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.