США запретили предоставлять России ІТ-услуги

Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз Америка запретила предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в Российской Федерации.﻿ Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

В документе говорится, что запрещены экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России.

"Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги" , - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщается, решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

В то же время, новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.