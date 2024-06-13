У Кривому Розі 14 червня оголосили Днем жалоби

14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби через масові жертви внаслідок ракетного удару РФ 12 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24".

Також Вілкул повідомив, що внаслідок атаки загинуло 9 людей, ще 32 поранені, із них 5 дітей. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані.

Наразі триває ліквідація наслідків ракетної атаки. До робіт залучили 12 бригад комунальників.

Що передувало:

Росія вдень 12 червня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.