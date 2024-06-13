"Зливи" у НАБУ: фігурант розслідування Голик виїхав з України

Консультант офісу президента та власник скандального телефону зі "зливами" НАБУ Юрій Голік залишив територію України. Про це розповіли джерела у Державній прикордонній службі, повідомляє Дзеркало тижня.

"Голик виїхав через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії" , - стверджує співрозмовник.

Джерела в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Резніченка/Голика (про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн) провели обшук в основного фігуранта справи Валентина Резніченка у його машині. Після цього Юрій Голик справді міг залишити Україну.

"НАБУ перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи "Шлях" у бюро немає", — уточнило джерело.