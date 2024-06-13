"Сливы" в НАБУ: фигурант расследования Голик уехал из Украины

Консультант Офиса президента и владелец скандального телефона со "сливами" НАБУ Юрий Голик покинул территорию Украины. Об этом рассказали источники в Государственной пограничной службе, сообщает Зеркало недели.

"Голик выехал через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и находится в Австрии" , - утверждает собеседник.

Источники в НАБУ подтвердили, что неделю назад детективы в рамках расследования дела Резниченко/Голика (о выигранных ООО "Стройинвест инжиниринг" тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму свыше 1,5 млрд грн) провели обыск у основного фигуранта дела Валентина Резниченко в его машине. После этого Юрий Голик действительно мог покинуть Украину.