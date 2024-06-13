Вартість нафти впала через значні запаси у США

Котирування нафти знижуються в четвер після зростання в середу, трейдери оцінюють дані про запаси енергоносіїв у США й підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС), повідомляє Enkorr.

На 8:15 за київським часом серпневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,21 (0,25%), до $82,39 за барель. У середу Brent здорожчала на $0,68 (0,8%), до $82,6 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,21 (0,27%), до $78,29 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,6 (0,8%), до $78,5 за барель.

Підтримку нафтового ринку напередодні надали дані Мінпраці США про суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в країні минулого місяця.

ФРС зберегла базову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% річних і дала зрозуміти, що планує лише одне її зниження 2024 року, тоді як у березні передбачалося, що ставку можна зменшити тричі.

"З урахуванням "яструбиної" зміни прогнозів ФРС побоювання щодо перспектив попиту в США знову стають актуальними" , – зазначає аналітик Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана.

"Це посилює "ведмежий" тиск, оскільки запаси у США виглядають високими" , – пише Market Watch.

Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 3,73 млн барелів – до 459,65 млн барелів, повідомило Міненерго США. Експерти, опитані Bloomberg, очікували на зниження запасів на 1,5 млн барелів.

Товарні запаси бензину в країні зросли на 2,57 млн барелів, дистилятів – на 881 тис. барелів.