Стоимость нефти упала из-за значительных запасов в США

Котировки нефти снижаются в четверг после роста в среду, трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США и итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Enkorr.

К 8:15 по киевскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,25%), до $82,39 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,68 (0,8%), до $82,6 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,21 (0,27%), до $78,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,6 (0,8%) до $78,5 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что планирует только одно ее снижение в 2024 году, тогда как в марте предполагалось, что ставку можно снизить трижды.

"С учетом "ястребиного" изменения прогнозов ФРС опасения относительно перспектив спроса в США снова становятся актуальными" , – отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte. Чашу Чанана.

"Это усиливает "медвежье" давление, поскольку запасы в США выглядят высокими" , - пишет Market Watch.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей – до 459,65 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов – на 881 тыс. баррелей.