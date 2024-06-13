В Україні запустили сайт для інтеграції сервісів "Дія" у бізнес

В Україні запустили сайт для цифровізації процесів та інтеграції сервісів додатка "Дія" у бізнес, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба додатку "Дія".

"Запустили зручний сайт з сервісами "Дії" для бізнесу. Зібрали всю інформацію про всі сценарії інтеграції, приклади та умови використання Дії, фідбек від інтегрованих партнерів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки інтеграції "Дія" у бізнес можна:

залучити потенційних клієнтів – 20+ млн користувачів Дії

отримувати копії документа за хвилину відразу в систему компанії

налаштувати автоматичне заповнення полів у заявах і договорах

впровадити дистанційне підписання документів

У пресслужбі зазначили, що вже 15 000+ установ та бізнесів інтегрували "Дію" у свою роботу. Серед них: monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Нагадаємо:

У "Дії" запустили нову послугу е-Підприємець, яка об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи.