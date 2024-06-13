В Украине запустили сайт для интеграции сервисов "Дія" в бизнес
В Украине запустили сайт для цифровизации процессов и интеграции сервисов приложения "Дія" в бизнес, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".
"Запустили удобный сайт с сервисами "Дія" для бизнеса. Собрали всю информацию обо всех сценариях интеграции, примеры и условия использования "Дії", фидбек от интегрированных партнеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря интеграции "Дія" в бизнес можно:
- привлечь потенциальных клиентов - 20+ млн пользователей "Дія
- получать копии документа за минуту сразу в систему компании
- настроить автоматическое заполнение полей в заявлениях и договорах
- внедрить дистанционное подписание документов
В пресс-службе отметили, что уже 15 000+ учреждений и бизнесов интегрировали "Дію" в свою работу. Среди них: monobank, Укрзализныця, Новая Почта, Сильпо, Киев Цифровой, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, сеть аптек АНЦ.
Напомним:
В "Дії" запустили новую услугу е-Предприниматель, которая объединяет 10 других и облегчает открытие собственного дела.