Найближчими днями у ремонт виведуть енергоблок АЕС, дефіцит зросте

Найближчими днями у плановий ремонт виведуть один енергоблок АЕС. Через це дефіцит в енергосистемі зросте.

Про це повідомили﻿ в "Енергоатомі".

"Безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду" , – пояснили в компанії.

У компанії зазначають, що графік складений "оптимально та враховує всю складність ситуації з енергопостачанням".

"Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії" , – йдеться в повідомленні.

Цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять.