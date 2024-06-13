В ближайшие дни в ремонт выведут энергоблок АЭС, дефицит вырастет

В ближайшие дни в плановый ремонт выведут один энергоблок АЭС. Поэтому дефицит в энергосистеме возрастет.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС требует ежегодного проведения планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Как правило, такие ремонты проводят в теплое время года, чтобы максимально использовать мощность атомной генерации во время осенне-зимнего периода" , – пояснили в компании.

В компании отмечают, что график составлен "оптимально и учитывает всю сложность ситуации с энергоснабжением".

"В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться.

Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии" , – говорится в сообщении.

В этом году ремонт проводят на восьми энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.