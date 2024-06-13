"Нафтогаз" запустив ще одну свердловину на 280 тисяч куб. м газу

АТ "Укргазвидобування", що є частиною "Групи Нафтогаз", запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

Нова свердловина була закладена як розвідувальна, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища. Її глибина – 3 км 200 м.

Наразі ресурси свердловини оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу. У компанії її назвали однією з найперспективніших в активах.