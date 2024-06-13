"Нафтогаз" запустил еще одну скважину на 280 тысяч куб. м газа

АО "Укргаздобыча", являющееся частью "Группы Нафтогаз", запустило высокопродуктивную скважину с дебитом 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в день.

Об этом говорится в сообщении компании.

Новая скважина была заложена как разведывательная, чтобы провести исследование перспективных залежей газоконденсатного месторождения. Ее глубина – 3 км 200 м.

Пока ресурсы скважины оценены на уровне около 1 млрд куб. м газа. В компании ее назвали одним из самых перспективных в активах.