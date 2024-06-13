Умєров та Остін у Брюсселі обговорили потреби України на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися у Брюсселі, де збирається 23-тє засідання формату "Рамштайн", повідомляє Європейська правда.
Ллойд Остін розповів, що Умєров повідомив йому останні новини щодо розвитку ситуації на фронті.
"Ми налаштовані і далі реагувати на термінові потреби України, зокрема у системах ППО, озброєнні та боєприпасах", – зазначив Остін.
Останній раз перед цим Остін та Умєров особисто зустрічалися більше 10 днів тому, 2 червня – коли Остін проводив зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Сінгапурі.
Нагадаємо, 13 червня на полях саміту Групи семи в Італії очікується підписання двосторонніх безпекових угод України з США та Японією. Вони стануть завершальними двосторонніми угодами з членами "Сімки" у продовження Вільнюської декларації про "гарантії безпеки" для України.