Умєров та Остін у Брюсселі обговорили потреби України на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися у Брюсселі, де збирається 23-тє засідання формату "Рамштайн", повідомляє Європейська правда.

Ллойд Остін розповів, що Умєров повідомив йому останні новини щодо розвитку ситуації на фронті.

"Ми налаштовані і далі реагувати на термінові потреби України, зокрема у системах ППО, озброєнні та боєприпасах" , – зазначив Остін.

Today, I met with Minister @rustem_umerov in Brussels and received updates on Ukraine’s battlefield situation.



We remain determined to meet Ukraine’s urgent needs, to include more air defense systems, weapons, and ammunition. pic.twitter.com/XlERtFv2tn — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 13, 2024

Останній раз перед цим Остін та Умєров особисто зустрічалися більше 10 днів тому, 2 червня – коли Остін проводив зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Сінгапурі.

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту Групи семи в Італії очікується підписання двосторонніх безпекових угод України з США та Японією. Вони стануть завершальними двосторонніми угодами з членами "Сімки" у продовження Вільнюської декларації про "гарантії безпеки" для України.