Умеров и Остин в Брюсселе обсудили потребности Украины на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин встретились в Брюсселе, где собирается 23-е заседание формата "Рамштайн", сообщает Европейская правда.
Ллойд Остин рассказал, что Умеров сообщил ему последние новости по развитию ситуации на фронте.
"Мы настроены и дальше реагировать на срочные потребности Украины, в частности в системах ПВО, вооружении и боеприпасах", – отметил Остин.
Последний раз перед этим Остин и Умеров лично встречались более 10 дней назад, 2 июня – когда Остин проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Сингапуре.
Напомним, 13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двусторонних соглашений по безопасности Украины с США и Японией. Они станут завершающими двусторонними соглашениями с членами "семерки" в продолжение Вильнюсской декларации о "гарантиях безопасности" для Украины.