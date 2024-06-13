Британія запровадила нові санкції проти Росії
Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого "тіньового флоту".
Під санкції потрапили:
- найбільша в Росії за обсягом торгів біржа "Московська біржа";
- "СПБ-біржа".
- "Національний кліринговий центр";
- "Національний розрахунковий депозитарій Росії";
- "Ингосстрах".
Зокрема обмеження торкнулись голови правління "Московської біржі" Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника "Інсайту" Авета Міракяна, співвласника "Групи Астра" Дениса фролова й власника групи S8 Capital Армена Саркісяна.
Окрім Росії, санкції були націленій й проти компаній з Китаю, Киргизії, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР, ОАЕ.