Британия ввела новые санкции против России
Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого "теневого флота".
Под санкции попали:
- крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";
- "СПБ-биржа".
- "Национальный клиринговый центр";
- "Национальный расчетный депозитарий России";
- "Ингосстрах".
В частности ограничения коснулись главы правления "Московской биржи" Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя "Инсайта" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.
Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.