Британия ввела новые санкции против России

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого "теневого флота".

Под санкции попали:

крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";

"СПБ-биржа".

"Национальный клиринговый центр";

"Национальный расчетный депозитарий России";

"Ингосстрах".

В частности ограничения коснулись главы правления "Московской биржи" Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя "Инсайта" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.

Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.