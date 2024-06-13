Країни G7 офіційно погодили передачу 50 млрд доларів для України

Лідери країн-учасниць "Великої сімки" (G7) на саміті в Італії погодили передачу Україні 50 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у соцмережі Х, повідомляє Корреспондент.

"Хороші новини від G7: ще 50 млрд доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів – розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні і знімає навантаження з бюджетів" , – заявив міністр.

Крістіан Лінднер додав, що наразі опрацьовуються усі інші деталі цієї угоди.