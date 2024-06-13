Страны G7 официально согласовали передачу 50 млрд долларов для Украины

Лидеры стран-участниц "Большой семерки" (G7) на саммите в Италии согласовали передачу Украине 50 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает Корреспондент.

"Хорошие новости от G7: еще 50 млрд долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов – умный инструмент, показывающий Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов" , – заявил министр.

Кристиан Линднер добавил, что в настоящее время прорабатываются все остальные детали этого соглашения.