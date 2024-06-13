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Міністр оборони Фінляндії висловився щодо посилення підтримку України

Міністр оборони Фінляндії висловився щодо посилення підтримку України

Перемога Росії не може бути результатом війни, тому підтримка України має бути посилена, у т.ч. завдяки збільшенню координаційної ролі НАТО.﻿ Про це міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

“Попереду два важливі дні. Підтримка України – це, звичайно, номер один. Зміцнення оборони та дій стримування НАТО є дуже важливим для Фінляндії. Підтримка України посиленням військової допомоги є найважливішим завданням зараз для всіх західних країн. Перемога Росії не може бути результатом війни... Тому ми маємо посилити підтримку України”, - сказав Хяккянен.

За його словами, Фінляндія також підтримує посилення координаційної позиції НАТО в Україні та допомоги, зміцнення оборони та дій стримування з боку НАТО.

Хяккянен наголосив, що Фінляндія підтримує посилення координаційної ролі НАТО щодо надання допомоги Україні.

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