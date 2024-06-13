Министр обороны Финляндии высказался об усилении поддержки Украины

Победа России не может являться результатом войны, поэтому поддержка Украины должна быть усилена, в т.ч. благодаря увеличению координационной роли НАТО. Об этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сказал перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает Укринформ.

“Впереди два важных дня. Поддержка Украины – это, конечно, номер один. Укрепление обороны и действий сдерживания НАТО очень важно для Финляндии. Поддержка Украины усилением военной помощи является важнейшей задачей для всех западных стран. Победа России не может быть результатом войны... Поэтому мы должны усилить поддержку Украины» , - сказал Хяккянен.

По его словам, Финляндия также поддерживает усиление координационной позиции НАТО в Украине и помощи, укрепление обороны и сдерживания со стороны НАТО.

Хяккянен подчеркнул, что Финляндия поддерживает усиление координационной роли НАТО в оказании помощи Украине.