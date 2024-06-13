Російських обстрілів Харкова із С-300 стало менше - ОВА

Російська армія почала рідше обстрілювати Харків з установок ЗРК С-300. Про це в ефірі національного марафону сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

“Те, що менше застосовується (ракет С-300 - ред.), - однозначно. Це, фактично, відчувають усі харків'яни, оскільки ворог майже щоночі і вдень завдавав ударів по Харкову саме ракетами С-300, керованими авіабомбами тощо. Наразі ми констатуємо, що таких обстрілів стало менше” , - сказав посадовець.

Він зауважив, що минулої ночі ворог завдав ракетного удару із С-300 по Харківщині.