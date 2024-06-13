Российских обстрелов Харькова из С-300 стало меньше - ОВА

Российская армия н﻿ачала реже обстреливать Харьков из установок ЗРК С-300. Об этом в эфире национального марафона сказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

“То, что меньше применяется (ракет С-300 – ред.), – однозначно. Это фактически чувствуют все харьковчане, поскольку враг почти каждую ночь и днем наносил удары по Харькову именно ракетами С-300, управляемыми авиабомбами и т.д. Пока мы констатируем, что таких обстрелов стало меньше” , - сказал чиновник.

Он отметил, что минувшей ночью враг нанес ракетный удар с С-300 по Харьковщине.