Більшість українців упевнені, що мета РФ знищити український народ - КМІС

Більшість українців, а саме 60%, вважають, що Росія за допомогою війни хоче знищити українську націю або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення. Такі дані соціологічного опитування опубліковано Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Дзеркало тижня.

Респондентів запитали, яка, за їх відчуттями, остаточна мета Росії щодо України. 34% обрали варіант, що Росія прагне знищити українську націю, а 26% схиляються до думки, що мова йде про фізичний геноцид більшості населення. Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, але може залишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

При цьому лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

Ще 5% обрали варіант, який відображає наративи російської пропаганди – йдеться про «денацифікацію» та демілітаризацію України без посягань на незалежність України.

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Водночас до думки, що Росія прагне знищити українську націю чи здійснити фізичний геноцид, схиляються більшість опитаних у всіх регіонах України – 62% на заході та в центрі, 56% на півдні і 49% на сході – третина населення у всіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення.

Водночас із заходу на схід із 3% до 13% зростає частка тих, хто вважає, що Росія не претендує вже на більшість територій України і прагне лише зберегти за собою вже окуповані території.

Також на сході відносно найбільше тих, хто вважає, що Росія хоче «денацифікувати» та демілітаризувати Україну без посягань на незалежність – 11% проти 3-6% в інших регіонах.

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Соціологи також дослідили, що хоча російськомовні українці дещо рідше думають про наміри Росії знищити українську націю, але і серед них 62% вважають, що Росія має нереалізовані ворожі наміри, які буде продовжувати.

Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології 16-22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю серед 1067 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України на підконтрольній уряду України території. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.