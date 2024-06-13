Большинство украинцев уверены, что цель РФ уничтожить украинский народ - КМИС

Большинство украинцев, а именно 60% считают, что Россия с помощью войны хочет уничтожить украинскую нацию или даже осуществить физический геноцид большинства населения. Такие данные социологического опроса были опубликованы Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает Зеркало недели.

Респондентов спросили, какая, по их ощущениям, окончательная цель России по отношению к Украине. 34% выбрали вариант, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию, а 26% склоняются к мнению, что речь идет о физическом геноциде большинства населения. Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет покорить все территории, но может оставить им культурную автономию в составе России.

По мнению 12% украинцев, Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

При этом только 7% украинцев считают, что агрессор стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и действительно не претендует на всю или большинство территорий Украины.

Еще 5% выбрали вариант, отражающий нарративы российской пропаганды – речь идет о «денацификации» и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины.

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В то же время, к мнению, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид, склоняются большинство опрошенных во всех регионах Украины – 62% на западе и в центре, 56% на юге и 49% на востоке – треть населения во всех регионах чувствует, что Россия хочет физически уничтожить большинство населения.

В то же время, с запада на восток с 3% до 13% растет доля тех, кто считает, что Россия не претендует уже на большинство территорий Украины и стремится лишь сохранить за собой уже оккупированные территории.

Также на востоке относительно тех, кто считает, что Россия хочет «денацифицировать» и демилитаризировать Украину без посягательств на независимость – 11% против 3-6% в других регионах.

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Социологи также исследовали, что хотя русскоязычные украинцы несколько реже думают о намерениях России уничтожить украинскую нацию, но и среди них 62% считают, что у России есть нереализованные враждебные намерения, которые будет продолжать.

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии 16-22 мая 2024 методом телефонных интервью среди 1067 респондентов, проживающих во всех регионах Украины на подконтрольной правительству Украины территории. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.