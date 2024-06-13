Імовірний наступник Сунака пообіцяв не скорочувати допомогу Україні

Найвірогідніший наступний прем’єр-міністр Великої Британії, лідер Лейбористської партії сер Кір Стармер заявив, що в разі обрання продовжить підтримувати Україну у війні з Росією﻿. Про це йдеться в маніфесті Лейбористської партії з посиланням на Sky News, повідомляє Ділова столиця.

"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься непохитною. Лейбористи підтримають спроби притягнути путінську Росію до відповідальності за її незаконну війну, підтримуючи заклики до спеціального трибуналу для злочину агресії" , — йдеться в партійному маніфесті.