Вероятный преемник Сунака пообещал не сокращать помощь Украине
Вероятный следующий премьер-министр Великобритании, лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер заявил, что в случае избрания продолжит поддерживать Украину в войне с Россией. Об этом говорится в манифесте Лейбористской партии со ссылкой на Sky News, сообщает Деловая столица.
"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться непоколебимой. Лейбористы поддержат попытки привлечь путинскую Россию к ответственности за ее незаконную войну, поддерживая призывы к специальному трибуналу для преступления агрессии", — говорится в партийном манифесте.
"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы предотвратить конфискацию и перепрофилирование замороженных государственных активов России для поддержки Украины. И мы будем играть ведущую роль в обеспечении Украине четкого пути к членству в НАТО", — подчеркнули в партии.