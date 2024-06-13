Вероятный преемник Сунака пообещал не сокращать помощь Украине

Вероятный следующий премьер-министр Великобритании, лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер заявил, что в случае избрания продолжит поддерживать Украину в войне с Россией﻿. Об этом говорится в манифесте Лейбористской партии со ссылкой на Sky News, сообщает Деловая столица.

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться непоколебимой. Лейбористы поддержат попытки привлечь путинскую Россию к ответственности за ее незаконную войну, поддерживая призывы к специальному трибуналу для преступления агрессии" , — говорится в партийном манифесте.