Зеленський прибув до Італії на саміт країн G7

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, прибув до Італії на саміт Великої сімки (G7). Про це пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Зеленського привітала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

У вступній промові Мелоні заявила, що саміт принесе «конкретні результати» щодо України, Близького Сходу, а також питань штучного інтелекту та міграції.

Зеленський казав, що головні для України теми на саміті – коаліція винищувачів, прискорення навчання пілотів та постачання літаків, розвиток системи ППО України, а також затвердження формату використання російських активів для України.

Раніше президент України підтвердив, що під час саміту Україна підпише двосторонні безпекові угоди зі США та Японією.

Агентство Bloomberg повідомило, що напередодні саміту країни G7 дійшли консенсусу щодо того, як надати Україні кредит у 50 млрд доларів, використовуючи заморожені російські активи.

Щорічний саміт лідерів Великої сімки (G7) проходить в Італії з 13 по 15 червня. Зустріч розпочалася в Апулії на півдні країни, в готелі Борго Еньяція. До складу G7 входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія.

Перед самітом G7 Зеленський відвідав конференцію з відновлення України в Берліні та провів переговори із саудівським принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом у Джідді.