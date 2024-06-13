Зеленский прибыл в Италию на саммит стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, прибыл в Италию на саммит Большой семерки (G7). Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.

Зеленского приветствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Во вступительной речи Мелони заявила, что саммит принесет «конкретные результаты» по Украине, Ближнему Востоку, а также вопросам искусственного интеллекта и миграции.

Зеленский говорил, что главные для Украины темы на саммите — коалиция истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолетов, развитие системы ПВО Украины, а также утверждение формата использования российских активов для Украины.

Ранее президент Украины подтвердил, что во время саммита Украина подпишет двусторонние соглашения по безопасности с США и Японией.

Агентство Bloomberg сообщило, что в преддверии саммита страны G7 пришли к консенсусу о том, как предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов, используя замороженные российские активы.

Ежегодный саммит лидеров Большой семерки (G7) проходит в Италии с 13 по 15 июня. Встреча началась в Апулии на юге страны, в отеле Борго Эньяция. В состав G7 входят США, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Перед саммитом G7 Зеленский посетил конференцию по восстановлению Украины в Берлине и провел переговоры с саудовским принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом в Джидде.