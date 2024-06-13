Україна та Британія створюють систему визначення вкраденого зерна Росією
Україна, Литва та Великобританія працюють над впровадженням системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, яке Росія постачає на світові ринки. З посиланням на Мінагрополітики, повідомляє ЛігаБізнес.
Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великій Британії.
"Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти", – йдеться у повідомленні.
Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці.
"Ми почали цей проєкт два роки тому і зараз майже закінчили з методологією. Хочу висловити подяку Литві, першій країні, яка має намір приєднатися до цієї схеми і реалізувати її на практиці. Для України це дуже важливий крок", – наголосив заступник українського міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич.