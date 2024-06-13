Україна та Британія створюють систему визначення вкраденого зерна Росією

Україна, Литва та Великобританія працюють над впровадженням системи, за допомогою якої можна визначити походження зерна, яке Росія постачає на світові ринки. З посиланням на Мінагрополітики, повідомляє ЛігаБізнес.

Систему хімічного аналізу зерна розробляють у Великій Британії.

"Литва зі свого боку вже висловила зацікавленість у застосуванні такого аналізу, щоб мати можливість визначати крадене Росією українське зерно і не допускати його перевалку через литовські порти" , – йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили технічні питання роботи системи визначення походження зерна та механізми реалізації на практиці.