Украина и Британия создают систему определения украденного зерна Россией

Украина, Литва и Великобритания работают над внедрением системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки. Со ссылкой на Минагрополитики, сообщает Лига.Бизнес.

Систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании.

"Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять украденное Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты" , – говорится в сообщении.

В ходе онлайн-встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике.