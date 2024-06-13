Украина и Британия создают систему определения украденного зерна Россией
Украина, Литва и Великобритания работают над внедрением системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки. Со ссылкой на Минагрополитики, сообщает Лига.Бизнес.
Систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании.
"Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять украденное Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты", – говорится в сообщении.
В ходе онлайн-встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике.
"Мы начали этот проект два года назад и сейчас почти закончили с методологией. Хочу выразить благодарность Литве, первой стране, которая намерена присоединиться к этой схеме и реализовать ее на практике. Для Украины это очень важный шаг", – подчеркнул заместитель украинского министра агрополитики. Маркиан Дмитрасевич.