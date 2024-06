У Пентагоні прокоментували відмову Польщі передавати Україні Patriot

США не передаватиме Україні систему протиповітряної оборони Patriot з Польщі, триває робота з іншими союзникам. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє Ліга.net.

"Протиповітряна оборона є найбільшим пріоритетом, ми щодня з цього [питання] працюємо. Я бачив повідомлення преси, і що хочу сказати: не буде змін у нашому покритті Patriot в Польщі. Я знаю, що про це повідомлялося, але ні, немає змін щодо Польщі" , – сказав він.

За словами Остіна, США працюють з іншими союзниками, аби надати Україні ті спроможності (сукупність сил і засобів оборони), яких вона потребує.

У середу, 12 червня, видання The New York Times та Associated Press з посиланням на анонімні джерела писали, що президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему Patriot, яка мала б прибути з Польщі.

13 червня заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Польща не погодилася передати батарею Patriot.