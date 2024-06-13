В Пентагоне прокомментировали отказ Польши передавать Украине Patriot

США не будут передавать Украине систему противовоздушной обороны Patriot из Польши, идет работа с другими союзниками. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщает Лига.net.

"Противовоздушная оборона является наибольшим приоритетом, мы ежедневно насчет этого [вопроса] работаем. Я видел сообщения прессы, и что хочу сказать: не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше. Я знаю, что об этом сообщалось, но нет, нет изменений в Польше" , – сказал он.

По словам Остина, США работают с другими союзниками, чтобы предоставить Украине те способности (совокупность сил и средств обороны), в которых она нуждается.

В среду, 12 июня, издания The New York Times и Associated Press со ссылкой на анонимные источники писали, что президент США Джо Байден принял решение передать Украине вторую систему Patriot, которая должна прибыть из Польши.

13 июня заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик заявил, что Польша не согласилась передать батарею Patriot.