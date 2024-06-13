Міноборони Канади підтвердило відправку в Україну ракет CRV7

Канада передасть Україні близько 2000 списаних некерованих авіаційних ракетних CRV7, до чого ще в лютому закликав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також 29 систем дистанційного керування Nanuk та 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї. З посиланням на заяву міністра оборони країни Білла Блера під час 23-го засідання у форматі "Рамштайн" пише The Globe And Mail, повідомляє Ліга.net.

В уряді Канади повідомили, що Україна отримає зняті з експлуатації ракети CRV7, які використовували Повітряні сили держави. Оттава ухвалила рішення щодо передавання близько 2000 ракет, постачання мають розпочатись найближчими тижнями.

Канадські офіційні особи ще взимку заявляли, що розглядають запит на передавання CRV7, проте тоді влада країни попереджала, що ці ракети зберігаються десятиліттями, і вони можуть бути "нестабільними", що робить їх небезпечними для використання та транспортування.

На сьогодні CRV7 пройшли випробування "для забезпечення їх життєздатності", підкреслили в уряді держави.

"Якщо будуть доступні результати подальших випробувань, Канада оцінить доцільність надання додаткових ракет CRV7" , – зауважили в Міноборони Канади.

Блер зазначив, що його держава також передасть Україні 29 надлишкових дистанційних систем керування Nanuk і понад 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї.

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.