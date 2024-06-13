Минобороны Канады подтвердило отправку в Украину ракет CRV7

Канада передаст Украине около 2000 списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7, к чему еще в феврале призывал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а также 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия. Ссылаясь на заявление министра обороны страны Билла Блэра во время 23-го заседания в формате "Рамштайн" пишет The Globe And Mail, сообщает Лига.net.

В правительстве Канады сообщили, что Украина получит снятые с эксплуатации ракеты CRV7, которые использовали воздушные силы государства. Оттава приняла решение о передаче около 2000 ракет, поставки должны начаться в ближайшие недели.

Канадские официальные лица еще зимой заявляли, что рассматривают запрос на передачу CRV7, однако тогда власти страны предупреждали, что эти ракеты хранятся десятилетиями, и они могут быть "нестабильными", что делает их опасными для использования и транспортировки.

Сейчас CRV7 прошли испытания "для обеспечения их жизнеспособности", подчеркнули в правительстве страны.

"Если будут доступны результаты дальнейших испытаний, Канада оценит целесообразность предоставления дополнительных ракет CRV7" , – отметили в Минобороны Канады.

Блэр отметил, что его государство также передаст Украине 29 дистанционных систем управления Nanuk и более 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия.

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов.