Глава Пентагону Остін розповів про результати "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін високо оцінив результати зустрічі Контактної групи з питань оборони України в четвер та запевнив, що Сполучені Штати працюють щодня над забезпеченням основної потреби для України – додаткових систем ППО.﻿ Про це він сказав за результатами зустрічі в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ми з генералом Брауном (головою Об’єднаного комітету начальників штабів США – ред.) щойно повернулися з дуже продуктивної зустрічі Контактної групи з питань оборони України» , - зазначив глава Пентагону.

Він нагадав, що це була вже 23 зустріч, і щоразу, коли вона проводиться, «вражає рішучість понад 50 країн, які допомагають підтримувати оборону України». Це, за його словами, дозволяє ЗСУ завдавати значних збитків російським військам.

Остін підкреслив, що головним пріоритетом для України наразі залишається протиповітряна оборона. У цьому контексті він відзначив допомогу, яку забезпечили у сфері ППО, зокрема, Нідерланди, Швеція й Італія.

У відповідь на запитання, чи готові США оголосити про терміни надання Україні додаткової системи Patriot, Остін зазначив, що поки не має офіційних анонсів. Однак, за його словами, робота на цьому напрямі продовжується щодня.

«Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне. Ми будемо заохочувати інших, ми будемо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно» ,- зазначив міністр.

Остін також наголосив, що країни формату «Рамштайн» паралельно працюють над зміцненням Збройних сил України в майбутньому та в четвер провели обговорення шляхів розширення виробництва критично важливих боєприпасів та систем озброєння.

Крім того, глава Пентагону наголосив на важливості підписання двосторонніх угод з Україною та підкреслив, що Сполучені Штати також готові зробити цей крок, щоби ЗСУ могли стримувати потенційну агресію в майбутньому.