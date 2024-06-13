Глава Пентагона Остин рассказал о результатах "Рамштайна"

Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценил результаты встречи Контактной группы по обороне Украины в четверг и заверил, что Соединенные Штаты работают ежедневно над обеспечением основной потребности для Украины – дополнительных систем ПВО. Об этом он сказал по результатам встречи в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Мы с генералом Брауном (председателем Объединенного комитета начальников штабов США – ред.) только что вернулись с очень продуктивной встречи Контактной группы по обороне Украины» , - отметил глава Пентагона.

Он напомнил, что это была уже 23 встреча, и каждый раз, когда она проводится, «поражает решительность более 50 стран, помогающих поддерживать оборону Украины». Это, по его словам, позволяет ВСУ наносить значительный ущерб российским войскам.

Остин подчеркнул, что главным приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона. В этом контексте он отметил помощь, оказанную в сфере ПВО, которую обеспечили, в частности, Нидерланды, Швеция и Италия.

В ответ на вопрос, готовы ли США объявить о сроках предоставления Украине дополнительной системы Patriot, Остин отметил, что пока нет официальных анонсов. Однако, по его словам, работа по этому направлению продолжается ежедневно.

«Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое. Мы будем поощрять других, мы будем работать с другими, чтобы как можно быстрее предоставить Украине то, что ей нужно» , – отметил министр.

Остин также подчеркнул, что страны формата Рамштайн параллельно работают над укреплением Вооруженных сил Украины в будущем и в четверг провели обсуждение путей расширения производства критически важных боеприпасов и систем вооружения.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул важность подписания двусторонних соглашений с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты также готовы сделать этот шаг, чтобы ВСУ могли сдерживать потенциальную агрессию в будущем.