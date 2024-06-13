Україна та Японія підписали безпекову угоду

Україна і Японія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Щойно на саміті G7 разом із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу" , – написав Зеленський.

За словами президента, у 2024 році Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів та підтримуватиме Україну протягом 10 років.

"Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення" , – заявив голова держави.

У Офісі президента зазначили, що це перша безпекова угода України з державою Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

"Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування" , – йдеться у повідомленні.

Також Японія буде забезпечувати лікування поранених українських воїнів та співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації.

Обидві країни спільно будуть працювати над:

посиленням захисту та відбудови критичної інфраструктури;

зміцненням кібер- та інформаційної безпеки;

забезпеченням вільного судноплавства і безпекою морських шляхів.

"Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень" , – повідомили у Зеленського.

Також Японія і надалі підтримуватиме українську Формулу миру та посилюватиме санкції проти Росії. Токіо буде співпрацювати в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних активів РФ, та у притягненні агресора до відповідальності.