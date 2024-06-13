Украина и Япония подписали соглашение о безопасности
Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.
"Только что на саммите G7 вместе с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подписали соглашение безопасности между нашими государствами. Уникальный документ с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира", - написал Зеленский.
По словам президента, в 2024 году Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение 10 лет.
"Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради отстройки и восстановления", – заявил глава государства.
В Офисе президента отметили, что это первое соглашение безопасности Украины с государством Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.
"Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности, коалиций по информационным технологиям и разминированию", - говорится в сообщении.
Также Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов и будет сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации.
Обе страны совместно будут работать над:
- усилением защиты и восстановления критической инфраструктуры;
- укреплением кибер- и информационной безопасности;
- обеспечением свободного судоходства и сохранностью морских путей.
"Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в том числе путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований", - сообщили у Зеленского.
Также Япония и дальше будет поддерживать украинскую Формулу мира и будет усиливать санкции против России. Токио будет сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных активов РФ, и в привлечении агрессора к ответственности.