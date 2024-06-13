Украина и Япония подписали соглашение о безопасности

Украина и Япония подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.

"Только что на саммите G7 вместе с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подписали соглашение безопасности между нашими государствами. Уникальный документ с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира" , - написал Зеленский.

По словам президента, в 2024 году Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение 10 лет.

"Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради отстройки и восстановления" , – заявил глава государства.

В Офисе президента отметили, что это первое соглашение безопасности Украины с государством Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

"Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности, коалиций по информационным технологиям и разминированию" , - говорится в сообщении.

Также Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов и будет сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации.

Обе страны совместно будут работать над:

усилением защиты и восстановления критической инфраструктуры;

укреплением кибер- и информационной безопасности;

обеспечением свободного судоходства и сохранностью морских путей.

"Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в том числе путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований" , - сообщили у Зеленского.

Также Япония и дальше будет поддерживать украинскую Формулу мира и будет усиливать санкции против России. Токио будет сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счет суверенных активов РФ, и в привлечении агрессора к ответственности.