Зеленський: Україна потребує нові Patriot та перехід на літаки F-16

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7 в Італії в четвер, 13 червня, закликав країни-члени Великої сімки (G7) допомогти Україні з посиленням ППО та переходом на нову бойову авіацію - літаки F-16. Про це йдеться на сайті глави держави, повідомляє Корреспондент.

"Ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні: ППО, і передусім Patriot, які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії. Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових Patriot і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів" , - наголосив лідер країни.

Підписання безпекових угод зі США та Японією створює "довершену архітектуру відносин між Україною та "Великою сімкою" - буде сім угод з усіма вами", зазначив голова держави.

Президент подякував партнерам за підтримку і запевнив, що український народ цінує її.

ВІн також додав, що українські військові вдячні за всі надані пакети військової підтримки та просять доставити їх в Україну щонайшвидше.