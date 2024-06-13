Зеленский: Украина нуждается в новых Patriot и переходе на самолеты F-16

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7 в Италии в четверг, 13 июня, призвал страны-члены Большой семерки (G7) помочь Украине с усилением ПВО и переходом на новую боевую авиацию – самолеты F-16. Об этом идет речь на сайте главы государства, сообщает Корреспондент.

"Мы обсуждаем несколько вещей, которые максимально нужны: ПВО, и прежде всего Patriot, которые сбивают все российские ракеты, а также наша дальнобойность и возможность уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой России. Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территорией для защиты Харькова и других городов укрепил нас от российских ударов. F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов" ﻿, - подчеркнул лидер страны.

Подписание сделок безопасности с США и Японией создает "совершенную архитектуру отношений между Украиной и "Большой семеркой" - будет семь соглашений со всеми вами", отметил глава государства.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку и заверил, что украинский народ ценит ее.

Он также добавил, что украинские военные благодарны за все предоставленные пакеты военной поддержки и просят доставить их в Украину как можно скорее.