Українські кіберфахівці вивели з ладу головного провайдера банків РФ
Українські IT-спеціалісти блокували роботу основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел", вже кілька днів у його роботі фіксують збої. З посиланням на дані Мінцифри, повідомляє Ділова столиця.
Через атаку російські Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та деякі інші не можуть надавати частину послуг, адже їхні сервіси не працюють.
Наразі росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.
Нагадаємо, напередодні фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на ресурси державної влади Росії, а також російські аеропорти.