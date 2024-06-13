Українські кіберфахівці вивели з ладу головного провайдера банків РФ

Українські IT-спеціалісти блокували роботу основного постачальника комунікацій російських банків "Мастертел", вже кілька днів у його роботі фіксують збої﻿. З посиланням на дані Мінцифри, повідомляє Ділова столиця.

Через атаку російські Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та деякі інші не можуть надавати частину послуг, адже їхні сервіси не працюють.

Наразі росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

Нагадаємо, напередодні фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на ресурси державної влади Росії, а також російські аеропорти.