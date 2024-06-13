Украинские киберспециалисты вывели из строя главного провайдера банков РФ
Украинские IT-специалисты блокировали работу основного поставщика коммуникаций российских банков "Мастертел", уже несколько дней в его работе фиксируют сбои. Со ссылкой на данные Минцифры, сообщает Деловая столица.
Из-за атаки российские Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и некоторые другие не могут предоставлять часть услуг, потому что их сервисы не работают.
В настоящее время россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.
Напомним, накануне специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели кибератаку на ресурсы государственной власти России, а также российские аэропорты.