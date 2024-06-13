Спецслужби РФ використовують у своїх цілях громадську діяльність родичів полонених

Російські спецслужби використовують у своїх цілях громадську діяльність родичів українських військовополонених. З посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Новое время.

«Ворожі спецслужби ретельно стежать за громадською діяльністю об'єднань родичів і максимально використовують у своїх цілях масові заходи, особливо спонтанні й некеровані, прагнучи розпалити негативні настрої в українському суспільстві» , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник Координаційного штабу зустрівся з родинами полонених військовослужбовців 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Вони обговорювали небажання РФ повертати з полону морських піхотинців, оголошення їх «терористами», засудження до тривалих термінів ув’язнення й утримання в жахливих умовах усупереч вимогам Женевської конвенції.

Також йшлося про долучення третіх країн, які згодні виступати посередниками у перемовинах про наступні великі обміни військовополоненими.