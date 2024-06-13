Спецслужбы РФ используют в своих целях общественную деятельность родственников пленных

Российские спецслужбы используют в своих целях общественную деятельность родственников украинских военнопленных.﻿ Со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Новое время.

«Вражеские спецслужбы тщательно следят за общественной деятельностью объединений родственников и максимально используют в своих целях массовые мероприятия, особенно спонтанные и неуправляемые, стремясь разжечь негативные настроения в украинском обществе» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель Координационного штаба встретился с семьями пленных военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Они обсуждали нежелание РФ возвращать из плена морских пехотинцев, объявление их «террористами», осуждение к длительным срокам заключения и содержание в ужасных условиях вопреки требованиям Женевской конвенции.

Также речь шла о привлечении третьих стран, которые согласны выступать посредниками в переговорах о следующих крупных обменах военнопленными.