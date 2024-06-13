Видання Texty заявило про погрози після матеріалу про антиукраїнський рух у США

Видання Texty.org.ua заявило про тиск, наклепи, вимоги позбавити видання донорського фінансування та погрози фізичною розправою, які почались на їхню адресу після публікації виданням матеріалу «Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні», повідомляє Дзеркало тижня.

У матеріалі від 6 червня журналісти на основі аналізу політичного, медійного та експертного середовища в США описали хто і чому в Сполучених Штатах виступає проти підтримки України.

Зокрема, вони проаналізували перелік організацій та осіб, які виступають у США проти підтримки України, та порівняли їхні аргументи з основними російськими наративами.

«Ми дослідили, як особи та організації, що потрапили до нашого дослідження, взаємодіють між собою в публічному просторі та як деякі з них взаємодіють із російськими медіа й державними інституціями. Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України» , - зазначили в медіа.

Однак після публікації матеріалу видання почали активно критикувати в США. Зокрема, директор Інституту Рона Пола Деніал Макадамс оприлюднив спочатку допис у соцмережі Х, потім статтю на сайті Інституту, у якій заявив, що видання Texty.org.ua, фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян.

«Того самого дня в соцмережі Х маніпулятивну інформацію, опубліковану на сайті Інституту Рона Пола, стали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти, атакуючи редакцію Texty.org.ua й авторів статті особисто та навіть висловлюючи погрози. 11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала нашу публікацію списком ворогів і заявила, що за ним стоїть президент України Володимир Зеленський, якого жінка вважає ворогом демократії» , - зазначається у заяві редакції.

Уже 12 червня американський сайт FOX news повідомив, що сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію Texty.org.ua до 28 червня.

Автори листа також закликали Комітет з питань асигнувань Палати представників припинити підтримку Texty.org.ua Сполученими Штатами. У вівторок комітет ухвалив таку резолюцію.

До кампанії проти видання долучився і власник соцмережі Х Ілон Маск, якого також згадували у матеріалі. У коментарях в Х 13 червня він закликав внести видання до списку терористичних.

«Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні» , - йдеться у заяві.

У своєму матеріалі Texty.org.ua розповідали, що в США присутній широкий спектр груп та осіб, які активно виступають проти підтримки України, та при цьому використовують наративи, співзвучні з російською пропагандою.

Зокрема, низка згаданих у матеріалі ресурсів стверджують, що Революція гідності у 2014 році була державним переворотом, який підтримала влада США, і врешті це призвело до російсько-української війни, що українці толерують нацизм, російсько-українська війна — це війна традиційних християнських цінностей проти загниваючого Заходу, а Україна не зможе перемогти Росію, програє на полі бою, тому не варто їй допомагати, і загалом США варто витрачати кошти на вирішення проблем своїх громадян, а не на порятунок українців.

«Зважаючи на їх чисельність та активність, вплив цих груп на американську політику може мати суттєві наслідки для підтримки України в боротьбі проти російської агресії» , - зазначили автори дослідження.

Основним поштовхом до розслідування стали тривалі політичні ігрища в американському конгресі щодо надання допомоги Україні. Тоді Україна зазнала втрат на фронті, а українці почали частіше висловлюватись проти США. Журналісти вирішили з’ясувати, кому була потрібна ця затримка допомоги та чи всі прихильники антиукраїнської риторики є просто корисними ідіотами.