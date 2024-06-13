Издание Texty заявило об угрозах после материала об антиукраинском движении в США

Издание Texty.org.ua заявило о давлении, клевете, требованиях лишить издание донорского финансирования и угрозы физической расправой, которые начались в их адрес после публикации изданием материала «Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине», сообщает Зеркало недели.

В материале от 6 июня журналисты на основе анализа политической, медийной и экспертной среды в США описали, кто и почему в Соединенных Штатах выступает против поддержки Украины.

В частности, они проанализировали список организаций и лиц, выступающих в США против поддержки Украины, и сравнили их аргументы с основными российскими нарративами.

«Мы исследовали, как личности и организации, попавшие в наше исследование, взаимодействуют между собой в публичном пространстве и как некоторые из них взаимодействуют с российскими медиа и государственными институтами. Мы не называем фигурантов этого исследования врагами Украины, не обжалуем и не осуждаем их право на свободу высказывания, мы лишь констатируем факт, что они выступают против поддержки Украины и что аргументы, приводимые многими из них, созвучны с нарративами российской пропаганды в отношении Украины» , – отметили в медиа.

Однако после публикации материала издание начали активно критиковать в США. В частности, директор Института Рона Пола Дениал Макадамс обнародовал сначала сообщение в соцсети Х, а затем статью на сайте Института, в которой заявил, что издание Texty.org.ua, финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан.

«В тот же день в соцсети Х манипулятивную информацию, опубликованную на сайте Института Рона Пола, стали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты, атакуя редакцию Texty.org.ua и авторов статьи лично и даже выражая угрозы. 11 июня конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также назвала нашу публикацию списком врагов и заявила, что за ним стоит президент Украины Владимир Зеленский, которого женщина считает врагом демократии» , - говорится в заявлении редакции.

Уже 12 июня американский сайт FOX news сообщил, что сенатор Джей Ди Венс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена послать им информацию об украинской неправительственной организации Texty.org.ua до 28 июня.

Авторы письма также призвали Комитет по ассигнованиям Палаты представителей прекратить поддержку Texty.org.ua Соединенными Штатами. Во вторник комитет принял такую резолюцию.

К кампании против издания присоединился и владелец соцсети Х Илон Маск, также упоминавшийся в материале. В комментариях в Х 13 июня он призвал внести издание в террористический список.

«Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма по отношению к гражданам Украины. Ведь наши гейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они продуцируют по отношению к нашей стране и нам, потому что они граждане США, а мы нет» , - говорится в заявлении.

В своем материале Texty.org.ua рассказывали, что в США присутствует широкий спектр групп и лиц, активно выступающих против поддержки Украины, и при этом используют нарративы, созвучные с российской пропагандой.

В частности, ряд упомянутых в материале ресурсов утверждают, что Революция достоинства в 2014 году была государственным переворотом, который поддержали власти США, и в конце концов это привело к российско-украинской войне, что украинцы поддерживают нацизм, российско-украинская война — это война традиционных христианских ценностей загнивающего Запада, а Украина не сможет победить Россию, проигрывает на поле боя, поэтому не стоит ей помогать, и в целом США следует тратить средства на решение проблем своих граждан, а не на спасение украинцев.

«Ввиду их численности и активности влияние этих групп на американскую политику может иметь существенные последствия для поддержки Украины в борьбе против российской агрессии» , - отметили авторы исследования.

Основным толчком к расследованию стали длительные политические игрища в американском конгрессе по оказанию помощи Украине. Тогда Украина понесла потери на фронте, а украинцы стали чаще высказываться против США. Журналисты решили выяснить, кому нужна была эта задержка помощи и все ли сторонники антиукраинской риторики просто полезные идиоты.