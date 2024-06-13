"Мінськ 3" можливий при поверненні Трампа до президентського крісла - ECFR

Одним зі сценаріїв для України після повернення у крісло президента США Дональда Трампа буде отримання домовленостей під умовною назвою «Мінськ 3.0», що відсилає до попередніх домовленостей з Росією, які остання порушувала для того, щоб захопити військовим шляхом ще більше української території. Такі висновки наводять в аналітичному центрі "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR), повідомляє Дзеркало тижня.

У ECFR наголошують, що це один з шести «страшних сценаріїв» політики на другий термін Трампа, які не є неминучими, але є ймовірними протягом його перших двох років при владі. Ці сценарії «становлять серйозний виклик для Європи, яка залишається сильно залежною від США», наголошують в аналітичному центрі

«Дональд Трамп, здається, ненавидить Україну майже так само сильно, як захоплюється Владіміром Путіним. Він звинувачує країну в своєму першому імпічменті, поразці на виборах у 2020 році і в тому, що вона «покриває» ймовірні нечесні оборудки [Джо] Байдена в Україні. Стримуючі інстинкти Трампа особливо сильні щодо війни в Україні: він хоче вийти з неї. Він пообіцяв «закінчити війну за 24 години», стверджуючи, що може змусити обидві сторони домовитися. Ніхто не знає, що така угода передбачатиме, хоча минуле дає деякі підказки, зокрема, контакти Трампа з Північною Кореєю під час його першого президентського терміну. Президент, ймовірно, очікує, що європейці пристануть на його «історичну мирну угоду» або почнуть вирішувати проблему війни самостійно» , – вважають у ECFR.

Що відбудеться після повернення Трампу: «страшний сценарій» за ECFRОголошення про наміри

У перший день другого президентського терміну Трамп оголосить про свій намір укласти угоду про припинення війни в Україні.

«Ця війна має бути зупинена. Це катастрофа, на яку витрачаються наші гроші. Україна не є відповідальністю Америки, і у нас є інші проблеми. Політика Байдена щодо Росії лише допомогла Китаю, Північній Кореї та Ірану», – скаже він, повторивши сказане під час передвиборчої кампанії.

Через десять днів, після першої телефонної розмови президента з Путіним, Трамп заявить пресі, що «Путін був дуже твердий у тому, що він хоче це зробити. Я думаю, що він, можливо, хоче зробити це навіть більше, ніж я».

Трамп буде дуже мало говорити про те, як він має намір досягти своїх цілей, а його щойно сформований кабінет розділиться в питанні України.

Переговори про переговори

З різних джерел у пресу просочиться інформація про те, що американська розвідка повідомляє про дуже мало суттєвих розбіжностей між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном щодо України. Держсекретар Роберт О'Брайен вирушить у подорож до України та великих європейських столиць, щоб провести консультації щодо цього процесу.

Під час цих зустрічей О'Брайен наголошуватиме, що США та їхні союзники завжди говорили, що війна має закінчитися переговорами, тож зараз саме час їх розпочати. Він недвозначно натякне, що в основі американського підходу до угоди лежить фактичне визнання російського контролю над окупованими частинами України. Про членство України в НАТО не може бути й мови, принаймні поки що. І європейці мають погодитися, інакше США переглянуть свою роль у європейській безпеці.

О'Брайен також визнає, що адміністрація Трампа ще не до кінця продумала всі аспекти врегулювання і майбутнього України. Серед них – можливість введення миротворчих або моніторингових сил, вступ України до ЄС, двосторонні безпекові домовленості країни із Заходом, а також план економічного розвитку і відновлення України. Також майже не розглядатиметься питання розпорядження російськими суверенними активами та питання послаблення санкцій.

Нова допомога Україні під питанням

На початку березня 2025 року адміністрація Трампа подасть до Конгресу новий бюджет, який передбачатиме понад 30 мільярдів доларів на допомогу Україні. Трамп заявить про свій намір організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна для вирішення конфлікту.

«Ця допомога піде в Україну лише в тому випадку, якщо Зеленський допоможе мені закінчити цю війну. Але якщо Росія виступить проти цієї прекрасної ідеї, допомога Україні може бути набагато більшою», – заявить Трамп.

Тижнем пізніше Путіну і Зеленському будуть надіслані листи з пропозицією провести тристоронній саміт у Саудівській Аравії у травні – без жодних попередніх умов. Державний департамент США запропонує європейським лідерам заявити про свою підтримку цього процесу і повідомити, що вони готові зробити для його успіху.

Реакція в Україні та Росії

Російська відповідь буде приглушеною. Речник Кремля Дмітрій Пєсков зазначить, що Росія завжди була готова до переговорів і може розглянути можливість проведення зустрічі, якщо вона відповідатиме основним інтересам безпеки Росії. Як мінімум, це передбачає визнання Україною «нових конституційних територій» Росії – Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Зеленський заявить, що розглядатиме можливість проведення саміту лише тоді, коли Росія визнає суверенітет України над її міжнародно визнаною територією і почне виводити свої війська.

Речник Білого дому зазначить, що Трамп зустрінеться з усіма, хто приїде на саміт.

Тиск на Україну

Тим часом український уряд повідомить європейським лідерам, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той відмовився від суверенітету над окупованими Росією регіонами, інакше він ризикує втратити американську допомогу.

Тиск на Європу

У телефонній розмові між Вашингтоном і Берліном новий радник Трампа з національної безпеки Річард Гренелл пригрозить виведенням американських військ з Європи, якщо Німеччина заперечуватиме проти цього плану. Він також дасть зрозуміти, що США очікують, що Німеччина та ЄС візьмуть на себе повну відповідальність за фінансування відновлення України та надання гарантій безпеки. США можуть розглянути можливість надання допомоги у вигляді кредитів, але за умови, що європейські контракти залишаться відкритими для американських компаній.

У цей час до Парижа та Берліна прибудуть посланці Кремля, які вкажуть на відкритість Путіна до саміту. Вони натякнуть, що «посадова особа, яка виконує обов'язки директора ЦРУ», Каш Патель, повідомив їм, що Трамп вимагатиме припинення військової модернізації Росії з Іраном як ціну угоди, але що це буде супроводжуватися економічними стимулами. Посли також висловлять сумніви щодо того, чи зможе Трамп змусити своїх союзників по НАТО або навіть Конгрес США погодитися на цю угоду. Таким чином, вони дізнаються про ставлення європейців до цієї ідеї і до послаблення антиросійських санкцій у разі початку переговорів.

На цьому «страшний сценарій» ECFR, який охоплює перший рік Трампа на посаді (у разі його обрання президентом США), завершується. Аналітики зазначають, що «європейці повинні визнати, що дії США можуть призвести до подальшого розколу ЄС», а тому «політики повинні докласти певних зусиль для досягнення більшої спроможності і самодостатності в довгостроковій перспективі, одночасно зменшуючи свою поточну залежність від США».